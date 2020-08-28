Всплытие российской подлодки у берегов Аляски назвали сигналом для НАТО

https://static.news.ru/photo/5d102574-e914-11ea-9356-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бывший начальник главного штаба ВМФ России (1998–2005 годы) Виктор Кравченко прокомментировал появление российской подлодки у берегов Аляски. По его словам,таким образом Россия сигнализирует НАТО о том, что тоже «не дремлет».

По его словам, в последнее время вблизи российских границ участились полёты самолётов-разведчиков США и НАТО.

Это нормальное функционирование, посмотрите — последнее время над Балтикой, над Чёрным морем их очень много было. Мы показываем, что тоже не дремлем, что находимся там, где хотим, вот и всё, — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская субмарина по сути не нарушала международное право, поскольку не заходила в чужие территориальные воды.

Ранее NEWS.ru писал, что северное командование Вооружённых сил США сообщило о всплывшей около берегов Аляски подводной лодке Военно-морского флота (ВМФ) России. Американцы даже заподозрили, что наделавшая переполох субмарина могла попасть в беду и пообещали оказать помощь в случае необходимости.

Позднее в Тихоокеанском флоте ВМФ проинформировали, что подъём на поверхность проходил в штатном режиме. В ходе манёвров 27 августа «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» провели совместную стрельбу по морской цели. Подлодка выпустила по мишени из-под воды противокорабельную ракету «Гранит», которая достигла цели, пролетев более 320 километров.