Уже почти неделю в Хабаровске не прекращаются многочисленные несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного и вывезенного в Москву губернатора края Сергея Фургала. И с каждым днём всё сильнее над городом сгущаются тучи. В первую очередь это угроза вспышки коронавируса. Во всяком случае, так говорят власти.

Когда в России только началась эпидемия и был введён режим самоизоляции, многие сторонники конспирологических теорий заявляли, что никакого вируса на самом деле не существует, он лишь выдуман для того, чтобы закрутить гайки и ограничить права и свободы граждан. По мере того как болезнь распространялась и всё больше людей сталкивалось с ней не на новостных сайтах, а в жизни, такие идеи теряли популярность.

Потом прошли парад Победы и всенародное голосование по поправкам в Конституцию, к которым всех выпустили на волю, а о практически полной победе над болезнью торжественно объявляли на всех уровнях. В это время конспирологический маятник качнулся в другую сторону: много говорилось о том, что уровень заболеваемости будут искусственно занижать ради операции по обнулению сроков Владимира Путина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эти важные мероприятия к катастрофическим последствиям вроде бы не привели — заболеваемость в России стабильна, а в Москве и вовсе снижается. Но зато случился Хабаровск. И практически с первых дней горожан стали предупреждать об опасности несанкционированных митингов для здоровья. Так, мэр города Сергей Кравчук (он, кстати, единоросс, в отличие от подозреваемого Фургала) заявил, что акции протеста городу не нужны, потому что «они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие». Кроме того, он упрекал неких организаторов митингов в том, что они «поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности». Пугал эпидемиологическими последствиями и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И последствия не заставили себя ждать: уже на следующий день после этих заявлений в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Хабаровский край — единственный регион России, где в течение последних 10 недель наблюдается «тенденция постоянного увеличения заболеваемости» COVID-19.

И эксплуатация коронавируса в контексте митингов только нарастает. В пятницу, накануне выходных, когда на улицы выйдет больше людей, чем в будние дни, зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев заявил, что «главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдёт заражение». А правительство региона сообщило, что Хабаровский край страдает от COVID-19 сильнее всех на Дальнем Востоке. Людей даже решили припугнуть возвращением ограничений.

Евгения Пустовит/ТАСС

Но, похоже, всё это не очень работает. То ли хабаровчане настолько рассердились, лишившись избранного губернатора, то ли уровень доверия к властям слишком низок. Да и слова мэра о том, что недовольные происходящим на самом деле митингуют за деньги, наверняка только подстегнут протестную активность. И даже история с предотвращённым терактом вряд ли изменит ситуацию и заставит людей в страхе вернуться домой. Не вина доблестных сотрудников ФСБ в том, что их работа сейчас воспринимается не только как правоохранительная, но и как политическая — такое положение вещей складывалось долгие годы.

Подлила масла в огонь и история с попавшими в Сеть указаниями местным журналистам от властей «тиражировать угрозу заражения» вирусом на митингах. Хотя замгубернатора назвал эти публикации ложью и провокацией, мы знаем, что разоблачениям в Интернете люди верят больше, чем официальным лицам.

Но хуже всего то, что если нагнетание страха перед болезнью действительно является политтехнологическим приёмом, это будет иметь очень тяжёлые последствия в не такой уж далёкой перспективе. Вторая волна коронавируса будет, никуда от этого не деться. Придёт она и в Хабаровск. Но может случиться так, что к тому времени город станет столицей так называемых ковид-диссидентов России, где доверие властям будет на столь низком уровне, что реальную угрозу здоровью люди просто проигнорируют. И тогда такие политтехнологии обернутся смертями.