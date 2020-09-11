Вышеградская группа предложит пакет мер поддержки народа Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b001738e-f439-11ea-a36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Вышеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на ближайшем внеочередном саммите Евросоюза обнародует пакет мер поддержки жителей Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции после встречи в Люблине глав правительств «четвёрки».

Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества <...>. Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Белоруссии <...>. Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС, — цитирует политика ТАСС.

По словам Моравецкого, его коллеги согласовали общую позицию по ситуации в РБ. Дипломаты осудили «все репрессии» и жестокость по отношению к протестующим и демонстрантам. Премьеры также призвали как можно быстрее освободить политзаключённых.

Внеочередной саммит Евросоюза запланирован на 24–25 сентября. Его созывают для обсуждения влияния пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) на экономику и способов его преодоления. На повестке дня и другие важные вопросы — происходящее в Белоруссии, напряжённая обстановка в Средиземноморье из-за отношений между Кипром и Грецией с одной стороны, которых поддерживает ЕС, и Турцией с другой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Белоруссии, заявил во время специального телефонного брифинга для СМИ, посвящённого ситуации в Минске, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн. По его мнению, Вашингтон считает, что жители республики отвергли Александра Лукашенко как своего лидера и у него «нет легитимности». Он подчеркнул, что Белый дом не связывает свои переговоры по ядерному вооружению с РФ с ситуацией в Белоруссии.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.