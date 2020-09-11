Белый дом обсуждает с Европой «адресные санкции» против Минска

https://static.news.ru/photo/da44389c-f435-11ea-88a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cambiaso/flickr.com

Власти США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Белоруссии, заявил во время специального телефонного брифинга для СМИ, посвящённого ситуации в Минске, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

По его мнению, Вашингтон считает, что жители республики отвергли Александра Лукашенко как своего лидера и у него «нет легитимности», пишет ТАСС.

Режим не работает в интересах белорусского народа. <...> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Белоруссии использует насилие для поддержания своей власти, — резюмировал Бигэн.

Он подчеркнул, что Белый дом не связывает свои переговоры по ядерному вооружению с РФ с ситуацией в Белоруссии.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что парламент Белоруссии назвал резолюцию сейма Литвы о признании Светланы Тихановской белорусским лидером бесцеремонной попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что Вильнюс уже «перешёл все границы» в ситуации вокруг Минска. И есть основания предполагать, что литовские власти и Тихановская работают «совсем не демократическими методами».