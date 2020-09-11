Белорусский парламент осудил резолюцию сейма Литвы по Тихановской

https://static.news.ru/photo/a4930676-f433-11ea-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламент Белоруссии назвал резолюцию сейма Литвы о признании Светланы Тихановской белорусским лидером бесцеремонной попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Сейм Литвы принял резолюцию о признании президентом Белоруссии Светланы Тихановской, власти страны также попросили международное сообщество поддержать как саму оппозиционерку, так и созданный ею Координационный совет.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что Вильнюс уже «перешёл все границы» в ситуации вокруг Минска. И есть основания предполагать, что литовские власти и Тихановская работают «совсем не демократическими методами».

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.