Вице-премьер Абрамченко провела совещание по ТКО в Архангельской области

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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко призвала к созданию эффективной системы сортировки и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Архангельской области.

Вице-премьер провела совещание по этой теме, в котором приняли участие врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и представители Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и «Российского экологического оператора».

Абрамченко в ходе совещания подчеркнула, что организация работающей системы обращения с ТКО — вопрос наиболее чувствительный для жителей области, что доказывает сформированное активное общественное движение.

Мы видим всё несовершенство сложившейся инфраструктуры сбора, перемещения, хранения и переработки отходов, а это в том числе определяет не только качество жизни граждан на территории, но и экономическую привлекательность российского субъекта, — отметила вице-премьер.

По словам заместителя председателя правительства, следует прежде всего сфокусироваться на сокращении количества ТКО, которые захораниваются на полигонах региона, как следует из задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Для этого мы сделаем современную систему сортировки и утилизации, будем заниматься рекультивацией уже накопленных свалок, в том числе тех, которые возникли на землях лесного фонда, которых хватает в достаточном количестве в Архангельской области, — пообещала Абрамченко.

Врио главы региона сообщил, что перед областью стоит задача сконцентрироваться на создании эффективной системы обращения с ТКО и инфраструктуры для их переработки и хранения, при этом следует учитывать опыт событий на станции Шиес, когда подавляющее большинство жителей Архангельской области высказались против строительства там экотехнопарка.

Для Архангельской области вопросы, связанные с экологией, носят особый характер после выражения людьми своего отношения к проекту на Шиесе. <...> Приятно, что правительство поддержало нас в намерении разобраться с теми отходами, которые формируются на территории области. И об этом мы договорились, никакого завоза отходов из других регионов на территорию Архангельской области быть не должно и не будет, — подчеркнул Цыбульский.

Врио губернатора указал, что система обращения с ТКО только начинает зарождаться, а потому готовность кабмина помочь области в этом начинании будет серьёзным подспорьем.

По итогам совещания Абрамченко поручила федеральным органам исполнительной власти во взаимодействии с правительством области детально рассмотреть имеющуюся структуру обращения с ТКО, включая несанкционированные объекты, и внести предложения по её развитию и совершенствованию деятельности регионального оператора.

Как писал NEWS.ru, в июне генпрокурор Игорь Краснов заявил, что полигоны для хранения ТКО в каждом третьем регионе РФ не соответствуют санитарным требованиям.