Вассерман усомнился в здравомыслии белорусской оппозиции

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал протесты оппозиции Белоруссии и всё чаще звучащие на них антироссийские лозунги. По его мнению, подобные акции лишены здравого смысла.
Он пояснил, что митингующие протестуют против очевидного факта — принадлежности белорусов к русскому народу в целом.
Ну и, как и положено людям, протестующим против бесспорных фактов, они, мягко говоря, недобросовестные и не совершенно умные, поэтому ждать от них здравомыслия я не берусь, — цитирует Вассермана «Политика сегодня».
Публицист добавил, что сейчас оппозиция стремится к максимальному отрыву Белоруссии от РФ, а не к наведению порядка в республике. При этом для разжигания протестов используются весьма эффективные технологии издевательства над здравым смыслом, которому сложно противостоять.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы с участием патриотов. По его словам, цель мероприятия — продемонстрировать всем в Белоруссии, что Россия не собирается вводить войска и захватывать республику.