Вассерман усомнился в здравомыслии белорусской оппозиции

https://static.news.ru/photo/c7ac4f5e-f420-11ea-93f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал протесты оппозиции Белоруссии и всё чаще звучащие на них антироссийские лозунги. По его мнению, подобные акции лишены здравого смысла.

Он пояснил, что митингующие протестуют против очевидного факта — принадлежности белорусов к русскому народу в целом.

Ну и, как и положено людям, протестующим против бесспорных фактов, они, мягко говоря, недобросовестные и не совершенно умные, поэтому ждать от них здравомыслия я не берусь, — цитирует Вассермана «Политика сегодня».

Публицист добавил, что сейчас оппозиция стремится к максимальному отрыву Белоруссии от РФ, а не к наведению порядка в республике. При этом для разжигания протестов используются весьма эффективные технологии издевательства над здравым смыслом, которому сложно противостоять.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы с участием патриотов. По его словам, цель мероприятия — продемонстрировать всем в Белоруссии, что Россия не собирается вводить войска и захватывать республику.