Жириновский предложил провести в Минске парад с участием русских патриотов

https://static.news.ru/photo/003d160a-f3fe-11ea-a773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Партия ЛДПР предлагает провести в центре белорусской столицы парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. Об этом в своём Telegram-канале написал лидер партии Владимир Жириновский.

Мы приедем на поездах рано утром, проведём шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву, — рассказал политик о программе мероприятия.

По его словам, цель парада — продемонстрировать всем в Белоруссии, что Россия не собирается вводить войска и захватывать республику.

Мы любим Белоруссию и хотим дружить, — заключил Жириновский.

В республике уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Протестующие уверены, что победу на самом деле одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью разговоры о присоединении Белоруссии к России. Он назвал отношения между странами союзническими, имеющими статус «особого партнёрства», и подчеркнул, что никаких слияний и поглощений быть не может.