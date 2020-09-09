Песков назвал чушью разговоры о присоединении Белоруссии к России

https://static.news.ru/photo/ce01e632-f288-11ea-a0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит на повестке дня. Он не будет затронут и во время предстоящего визита главы республики Александра Лукашенко в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал отношения между странами союзническими и многовекторными, отметив, что они имеют статус «особого партнёрства».

Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь, — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что на повестке дня в ходе прямых встреч двух президентов стоят, прежде всего, темы торгово-экономического сотрудничества, а также и вопросы, связанные с энергоресурсами и процессом интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и Союзного государства. Кроме этого, предполагается «обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

При этом оппоненты Лукашенко не раз заявляли, что ради сохранения власти и с целью получить политическую поддержку со стороны России тот готов вести переговоры с Владимиром Путиным о более тесной государственной интеграции вплоть до присоединения в дальнейшем республики к РФ.

Белорусский лидер, как предполагается, приедет с официальным визитом в Россию 14 сентября, писал NEWS.ru.