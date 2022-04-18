Вассерман объяснил необходимость присоединения всей Украины к России

Любая территория, «пытающаяся именовать себя независимой Украиной, останется источником повышенной опасности и для своих жителей, и для всех окружающих», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя своё предложение присоединить всю Украину, «даже западные области», к РФ. Парламентарий добавил, что «любая попытка отделить Украину от остальной России возможна только вопреки интересам большинства граждан Украины».

Так как подавляющее большинство жителей Украины — русские — любая попытка отделить её от остальной России возможна только вопреки интересам большинства её граждан. Это порождает внутреннее напряжение, дошедшее до уровня силового противостояния в 2014-м. Оправдывая это противостояние террористическая группировка Украина обвинила во всех своих преступлениях всех остальных русских. Тем самым Украина стала источником повышенной опасности не только для себя, но и для окружающих. Из этого следует очевидный вывод — до тех пор, пока существует хоть какая-то территория, пытающаяся именовать себя независимой Украиной, она останется источником повышенной опасности и для своих граждан и для всех окружающих, — рассказал Вассерман.

Накануне Вассерман заявил о необходимости ликвидировать независимость Украины по завершении военной спецоперации. Он считает, что она должна быть включена в состав России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Он отметил, что невозможно говорить о нейтральном статусе, пока продолжается спецоперация России на Украине.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией, главное из которых — прекращение военных действий и вывод российских войск. По его словам, украинский лидер уже один раз воспользовался отводом армии. По мнению Володина, Зеленский хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.

С начала российской спецоперации страну покинули 4,8 млн человек, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным ООН, больше всего украинцев приняли в Европе. Лидирующую позицию заняла Польша — 2,7 млн украинцев, следом идёт Румыния — 726 тысяч беженцев, Венгрия — 447 тысяч, Молдавия — 419 тысяч, Словакия — 329 тысяч. Россия приняла почти полмиллиона украинцев — 484 тысячи беженцев.