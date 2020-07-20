Новости от агентства Bloomberg о том, что представители российской элиты ещё с апреля имели доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса, поставили вопрос об этических аспектах современной российской жизни, в первую очередь политической и общественной.

Один из важнейших девизов нынешней жизни в мире — это эгалитаризм, всеобщее равенство возможностей и прав. Из него проистекает главное требование к сегодняшним элитам, в первую очередь на Западе, — прозрачность и транспарентность, подотчётность в своих действиях обществу, моральная ответственность перед теми, у кого меньше возможностей, денег и власти. Элиты должны делить с низами все выпадающие на их долю тяготы — таков этический закон современности. Никакие привилегии, никакое высокомерие к тем, кто беднее, необразованнее, менее удачлив, никоим образом не допускаются.

В области здравоохранения принцип социальной справедливости и равенства доступа воспринимается особенно остро. Недаром очередь к пересадке донорских органов не зависит от толщины бумажника, в противном случае богатые скупали бы себе все органы для трансплантации.

В России подобные моральные нормы усваиваются гораздо медленнее. После распада СССР в обществе процветал культ грубой силы и удачи, уважались богатство и власть, а бедные и беззащитные презирались. Считалось, что за деньги можно купить всё и установленные правила игры не для богатых. В последние годы наблюдается значительное смягчение нравов. Элиты в России в целом становятся более совестливыми, по крайней мере в игре на публику. А раньше ведь не озадачивались. Напротив, главенствовал закон — «никто никому не должен».

Эпидемия коронавируса стала серьёзным вызовом всей стране. Но разные группы населения были по-разному уязвимы, либо защищены от неё. Например, врачи, медсёстры, продавцы, работники общественного транспорта оказались на переднем крае. Они не могли уйти со своего поста. Но в обществе данная ситуация недостаточно была отрефлексирована. Если о медицинских работниках говорилось немало, то о «маленьких людях» из торговли вообще не упоминали, словно их обречённость работать в опасную минуту на своём месте не заслуживала добрых слов и признательности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако, если верить расследованию Bloomberg, опыт советских спецклиник для начальства не пропал даром (кстати говоря, заведения 4-го управления Минздрава по обслуживанию высших чиновников наподобие пресловутой «Кремлёвки» никуда не делись и были бережно сохранены). Если сообщения о доступе топ-менеджеров ряда российских компаний к вакцине от COVID-19 подтвердятся, то это потенциально чревато большим скандалом. Окажется, что втайне от населения некая элитная группа пыталась обезопасить себя эксклюзивным способом.

Тогда все слова и заявления и самих управляющих, и пресс-релизы их компаний о социальной ответственности окажутся ничего не значащими словами, простым рекламным трюком. Допустим, что настоящей вакцины в России ещё не изобрели и речь идёт об испытаниях на добровольцах. Но это никак не меняет дела. Почему не было гласно объявлено, что такой-то институт приглашает желающих опробовать на себе возможную панацею от коронавируса? Почему только для своих, по блату, по знакомству?

Возникают вопросы и к Министерству здравоохранения, и к Российскому фонду прямых инвестиций, под чьим патронажем шла работа, и к другим органам власти — куда смотрели они и о чём думали? Где гарантия, что в другом подобном случае у элиты шкурные интересы не возобладают и она в кризисный момент не начнёт спасать себя в первую очередь?

Всё это серьёзная политическая проблема, проблема доверия к власти. Если у нас по-прежнему некоторые люди «равнее» других, то почему простой народ должен исправно нести тяготы бытия, которые не хочет разделять с ним элита? Необходим чёткий и прозрачный ответ от государства — как шли испытания вакцины, кто имел к ней доступ, по каким правилам. Должно быть произведено расследование с привлечением общественности, научных и медицинских кругов.

В такой щекотливой теме не может быть умолчания и недомолвок. Либо Россия — государство, которое честно старается быть современным, где власть подотчётна гражданам, где само её функционирование прозрачно, либо РФ — по-прежнему олигархическая страна, в которой элите плевать на то, как существует народ, в которой верхи озабочены выживанием и обогащением и, по сути, безразличны к ими же провозглашаемым социальным обязательствам и нормам поведения.