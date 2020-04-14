В Совете Федерации хотят разобраться с удалением Google обращения Путина

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Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета займётся вопросом удаления обращения президента России Владимира Путина с сервиса YouTube. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

Наш старый знакомый, Google, также отметился. Там чудесным образом стали исчезать сюжеты. В том числе обращение президента РФ к гражданам, — заявил сенатор на заседании комиссии.

Он напомнил, что Google удалил обращения российских врачей-вирусологов к гражданам. Они рассказывали о распространении коронавирусной инфекции и о своей работе. После обращения в Google видеоролики были восстановлены.

Наша комиссия должна этим поинтересоваться глубоко и серьёзно, — подчеркнул Климов.

Ранее представители Google заявили, что блокировка обращения президента РФ к гражданам по теме коронавирусной инфекции на YouTube произошла по ошибке. В компании подчеркнули, что это произошло в условиях ограниченных ресурсов.

NEWS.ru писал, что Роскомнадзор обратился к Google с требованием объяснить причину удаления видеообращения Владимира Путина с YouTube-канала телекомпании НТВ.