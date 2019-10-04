https://static.news.ru/photo/133937ae-e764-11e9-af8c-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» демонстрирует, что российская внешняя политика будет менее реакционной, менее защитной и будет меньше полагаться «на грубую военную силу», считают лояльные Кремлю российские эксперты.

Их комментарии приводит Bloomberg. Так, Фёдор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, интерпретирует высказывание главы страны как начало постимперского периода.

По его мнению, политики в Москве осознали, что Грузия, Молдавия и Украина в ближайшее время не присоединятся к ЕС и НАТО, что даёт России возможность «расслабиться».

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что РФ начала играть более глобальную роль в мире. Об этом свидетельствует упоминание Путина о том, что Москва помогала Пекину создать систему оповещения о ракетном нападении.

Я думаю, что мы можем назвать эту новую внешнюю политику консолидацией достижений, которых добилась Россия, — заявил он.

Положение современной России, её влияние в современном мире отмечались практически всеми высокопоставленными ораторами на форуме, который проходит в Сочи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что главным фактором, способствовавшим тому, что Россия преодолела все тяжёлые испытания и вернула своё влияние в мире, является «фактор самого Владимира Путина», поскольку его мужеству, его мудрости, его патриотизму, в первую очередь, обязана страна своими нынешними успехами, писал News.ru.