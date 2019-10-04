Заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» давно не имеют аналога в такой тонкой материи, как прямое общение авторитетных экспертов с главами государств и правительств. Именно в его рамках можно не только получить информацию из первых рук, но, чего греха таить, поднять собственный авторитет, задав прямой, без экивоков вопрос первым лицам международной политики. Спросил же украинский политолог Погребинский Владимира Путина о позиции российских телеканалов в отношении его страны и получил ответ, который, мягко говоря, явно удивил российских журналистов, привыкших не стесняться в отношении соседней страны.

Положение современной России, её влияние в современном мире отмечались практически всеми высокопоставленными ораторами на форуме. Особенно после того, как Владимир Путин вспомнил события 90-х годов и объяснил, как стране удалось избежать гражданской войны в тех непростых условиях. И в этой связи президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что главным фактором, способствовавшим тому, что Россия преодолела все тяжёлые испытания и вернула своё влияние в мире, является «фактор самого Владимира Путина», поскольку его мужеству, его мудрости, его патриотизму, в первую очередь, обязана страна своими нынешними успехами.

Нынешний форум примечателен и тем, что на этот раз присутствующие услышали очередные заявления, которые еще предстоит проанализировать. В частности, Ильхам Алиев не мог не вернуться к проблеме Нагорного Карабаха, который, по его словам, вот уже 25 лет незаконно оккупирован Арменией. В этой связи азербайджанский лидер обратил внимание собравшихся на откровенно избирательный характер имплементации решений высшего международного органа, коим является Совбез ООН. А всё дело в том, что Совбез принял уже четыре резолюции, настоятельно требующих вывода незаконных оккупационных сил с территории Нагорного Карабаха, превращённого за прошедшую четверть века фактически в выжженную землю. Но воз и ныне там. Никаких конкретных последствий эти решения не имеют. Притом, что многие другие резолюции буквально «с колес» находят практическое воплощение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев kremlin.ru

Во многом мысль Алиева развил в своем выступлении президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев, который также обратил внимание на фактическую «фрагментарность» понятия безопасности в Азии. Притом, что именно в эту часть света и смещается, прежде всего, экономический центр планеты. Между тем, рост очагов напряженности и прямой конфронтации в Азии внушает серьёзные опасения. Как образно выразился Токаев, сославшись на китайскую мудрость, все спят на одной кровати, но видят разные сны. А ведь дополнительным фактором конфронтации вскоре может стать и соперничество за обладание источниками пресной воды.

Как всегда ярко выглядело выступление президента Филиппин Дутерте, который также говорил о проблемах безопасности своей страны. И в этой связи отдал дань российскому оружию, которое представляется ему исключительно надёжным.

Ну, а российский президент высказал идею, что именно модель сирийского урегулирования, основанная на целой системе разного рода соглашений многих, вовлечённых в местный конфликт стран, может служить моделью для разрешения таких же конфликтов в Азии.

Думаю, что все присутствующие президенты с ним согласились.