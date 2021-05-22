В России назвали самую страшную санкцию против США

https://static.news.ru/photo/54e50d4a-bbca-11eb-bec8-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Момент, когда Россия закончит строительство «Северного потока — 2», станет самой страшной геополитической и экономической санкцией в отношении США. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Как отметил парламентарий, как только завершится строительство газопровода, Россия сможет ставить Америке любые условия.

Когда Россия достроит «Северный поток — 2», когда мы начнём бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет поражением американской дипломатии.

Также о поражении Вашингтона сказал и первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Он отметил, что США проиграли, пытаясь оказать давление на Германию при помощи сильного запугивания санкциями. В ответ на это Берлин заявлял, что проект является коммерческим и очень важным для экономики страны.

19 мая администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами страны. Американские сенаторы возмутились этим решением, а представители Госдепа выступили за закрытие проекта.