В России назвали самую страшную санкцию против США

Момент, когда Россия закончит строительство «Северного потока — 2», станет самой страшной геополитической и экономической санкцией в отношении США. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
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Когда Россия достроит «Северный поток — 2», когда мы начнём бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия, — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет поражением американской дипломатии.
Также о поражении Вашингтона сказал и первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Он отметил, что США проиграли, пытаясь оказать давление на Германию при помощи сильного запугивания санкциями. В ответ на это Берлин заявлял, что проект является коммерческим и очень важным для экономики страны.
19 мая администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами страны. Американские сенаторы возмутились этим решением, а представители Госдепа выступили за закрытие проекта.