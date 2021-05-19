В сенате США возмутились отменой санкций против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e69d187a-b933-11eb-9d69-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес возмутился решению госдепартамента отказаться от ограничительных мер в отношении компании оператора «Северного потока — 2» и её генерального директора Маттиаса Варнига. Об этом говорится на сайте ведомства.

Я выступаю против решения администрации Байдена отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. Я настоятельно призываю администрацию двигаться вперёд с санкциями, санкционированными конгрессом. Администрация заявила, что трубопровод — это плохая идея и что это проект российского влияния. Я разделяю это мнение, но не вижу, как сегодняшнее решение продвинет усилия США по противодействию российской агрессии в Европе, — заявил Менендес.

Сенатор задался вопросом, чего Вашингтон будет ожидать от Берлина после этой значительной уступки, будет ли Германия оказывать Украине дополнительную помощь в «нормандском формате».

Менендес убеждён, что решение не вводить санкции создало неопределённость во многих уголках Европы. Он выразил надежду, что в ближайшее время услышит от администрации Джо Байдена о дальнейших планах. Политик призвал нынешнего главу Белого дома сделать всё возможное, чтобы навсегда остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что Белый дом решил отказаться от санкций против оператора СП-2 компании Nord Stream 2 AG, поскольку этот вопрос находится в национальных интересах США. Позиция Госдепартамента не совпадает с позицией Белого дома. Представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что Вашингтон будет использовать «все дипломатические инструменты» для блокирования запуска газопровода.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в Белом доме смирились с достройкой СП-2, поэтому решили снять санкции с компании Nord Stream 2 AG. Политик подчеркнул, что ограничения сохранились для судов, которые участвуют в укладке газопровода.