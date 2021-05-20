Джабаров: в «Северном потоке — 2» Вашингтон потерпел поражение

https://static.news.ru/photo/50a0996a-b95a-11eb-818f-96000091f725_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru оценил ситуацию с отказом США от санкций по «Северному потоку — 2».

По его мнению, Вашингтон потерпел определённое поражение, пытаясь оказать давление на Германию при помощи сильного запугивания санкциями. В ответ американские власти столкнулись с жёсткой позицией Берлина, для которого этот проект является коммерческим и очень важным для экономики.

Немцы сказали категорически «нет». А ухудшать отношения со своим главным союзником в Европе американцы всё-таки не захотели. И поэтому всё ограничилось тем, что они пытаются ввести санкции против наших четырёх судов, компаний каких-то, но всё преодолимо — появятся другие суда и компании. В данном случае американцы отступили, — подчеркнул Джабаров.

Он сообщил, что строительство будет закончено в 2021 году и в будущем вся Европа поймёт, как важно было завершить данный проект, особенно на фоне постоянной нехватки энергоносителей в Западной Европе зимой.

Глава комитета также отметил, что для США наибольшую важность представляют национальные интересы, однако в отличие от администрации экс-президента Дональда Трампа нынешняя поняла, что если она хочет восстановить влияние страны, которое пошатнулось в эпоху предыдущего лидера, то они должны учитывать интересы европейских союзников.

Поэтому они культурно отодвинулись от Германии и пытаются наказать Россию, но это наказание выглядит несущественно, — заключил он.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» остаётся непрозрачной, несмотря на решение Вашингтона отказаться от санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Было бы правильным ввести ограничительные меры против США, в том числе повысить таможенные пошлины.

19 мая администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG, которая относится к «Северному потоку — 2». Отмена ограничительных мер находится в национальных интересах США. В сенате возмутились отменой санкций, а в Госдепе настаивают на стремлении закрыть проект газопровода.