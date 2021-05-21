На Украине назвали завершение «Северного потока — 2» поражением США

https://static.news.ru/photo/d60b1df4-ba2d-11eb-80a3-96000091f725_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет поражением американской дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Радио НВ».

Он напомнил, что официальная позиция США неизменна. В Белом доме считают «Северный поток — 2» ненужным и плохим проектом.

И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект, просто менее конфликтным способом. Возможно, я чего-то не знаю, мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет более гибким способом помешать реализации проекта, но если этот проект таки будет реализован, то тогда, выходит, это будет поражение американской дипломатии, — заявил украинский министр.

Кулеба считает, что «Северный поток — 2» стал вызовом и угрозой Европе в сфере энергетической безопасности. По его словам, решение отказаться от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG показывает важность отношений США и Германии.

Администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами страны. Американские сенаторы возмутились этим решением, а представители Госдепа выступили за закрытие проекта.

Первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что Вашингтон потерпел поражение, пытаясь оказать давление на Германию при помощи сильного запугивания санкциями. В ответ на это Берлин заявлял, что проект является коммерческим и очень важным для экономики.