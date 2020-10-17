В РФ пообещали принять зеркальные меры в ответ на санкции из-за Навального

https://static.news.ru/photo/4cd6a2be-1056-11eb-ba86-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

В ответ на санкции Евросоюза, принятые в связи с инцидентом с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, РФ примет зеркальные меры. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Ранее стало известно, что Евросоюзом в чёрный список были включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника. Также в перечень вошёл и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Чижов подчеркнул, что ответ на персональные санкции будет аналогичным — то есть персональным. По его словам, в сложившейся ситуации было бы логично предположить, что ответные меры могли бы коснуться отношений России с Германией и Францией, ведь за антироссийскими санкциями стоят правительства этих стран.

Всё прошло так быстро, поскольку у этого процесса были именно такие инициаторы. Если бы это были иные члены ЕС, процесс мог бы занять совсем другое количество времени, — цитирует Чижова РИА Новости.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ будут неизбежны.

Как писал NEWS.ru, власти США приветствуют решение Евросоюза о введении санкций в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.