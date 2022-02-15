В офисе президента Украины прокомментировали отвод войск РФ после учений

Офис президента Украины Владимира Зеленского положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует издание «Лига». Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.

Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины — это правильный сигнал, — заявил Подоляк.

В офисе президента также отметили, что масштабная информационная эскалация на фоне присутствия российских войск «значительно бьёт по финансово-экономическим возможностям нашей страны».

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военных округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению, как и аналогичное право других стран. По его словам, напряжённую обстановку в Европе провоцируют не учения, а скопление украинских войск вблизи линии разграничения в Донбассе и заявления США о якобы скором начале войны.