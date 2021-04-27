В МИД России вызвали послов Словакии и прибалтийских стран

https://static.news.ru/photo/30a2307c-a778-11eb-bd6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Послы Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии вызваны в министерство иностранных дел России 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипведомство.

На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии, — говорится в сообщении.

Власти Литвы, Эстонии и Латвии объявили о высылке российских дипломатов из страны 23 апреля в знак солидарности с Чехией. Министры иностранных дел республик в своих заявлениях подчеркнули, что не потерпят «подрывной деятельности» на территории своих партнёров. Словацкие власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата днём ранее.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что численность посольства РФ в Праге к 31 мая сократится на 35 дипломатов и 46 человек из числа административно-технического персонала. Чешское посольство в Москве к указанной дате покинут 16 дипломатов и четыре административно-технических сотрудника. Кроме того, будет уволен 91 принятый на месте сотрудник.