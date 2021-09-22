В Крыму назвали причину непризнания Турцией выборов в Госдуму

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о непризнании Анкарой выборов в Госдуму в Крыму связано с тем, что страна пошла на поводу у Украины. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Мне кажется, что Турция пошла на поводу у Украины и министр иностранных дел показал себя не самостоятельным политиком, а подверженным влиянию со стороны Украины, — считает Фикс.

Он подчеркнул, что Россия в очередной раз убедилась в непостоянстве турецких властей, которые называют себя стратегическими партнёрами Российской Федерации, но подкладывают «подленькую штучку».

Крымский парламентарий назвал выборы депутатов Госдумы главным политическим событием 2021 года для России и Крыма и добавил, что точка зрения Турции или ещё какого-либо другого государства «абсолютно не волнует и не беспокоит и мы абсолютно не принимаем её в расчёт».

21 сентября Чавушоглу назвал выборы в Госдуму в Крыму нелегитимными. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что поддерживают территориальную целостность Украины и считают Крым «незаконно присоединённой» к России территорией. В МИД РФ не оставили это высказывание без внимания.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет заявлений Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. Представитель Кремля выразил надежду, что позиция Анкары изменится. Он добавил, что Турция является партнёром России.