В Кремле призвали «оценивать сбалансированно» сведения из мемуаров Болтона

https://static.news.ru/photo/911e1c38-b53c-11ea-aa54-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Откровенную информацию из книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где всё произошло: мемуары Белого дома» стоит оценивать сбалансированно. С таким заявлением во время разговора с журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле понемногу знакомятся с текстом книги по мере того, как она появляется в Сети. По словам Пескова — это описание политических событий по версии Болтона. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в мемуарах представлена не вполне типичная откровенность для столь высокопоставленных чиновников, она проявляется в разглашении сведений, которые не предназначены для передачи кому бы то ни было.

Также Песков призвал относиться к книге бывшего советника главы Белого дома с учётом того, что все публикации должны быть проверены.

В мемуарах Болтона описана ситуация, в которой экс-президент США Барак Обама заявлял о возможности урегулировать ситуацию на территории Украины, если РФ ограничится только присоединением Крыма. Песков заявил, что автор мемуаров мог присутствовать при подобном разговоре. А мог и не присутствовать.

Поэтому всё нужно очень сбалансированно оценивать. В любом случае, у нас не принято пересказывать содержание бесед глав государств в той части, которая не была предназначена для широкой общественности, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Мемуары экс-советника Трампа вызвали шквал критики в администрации американского президента Дональда Трампа. 20 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что правительство США будет добиваться того, чтобы бывший советник не мог получать доход от продажи книги, так как в ней содержатся сведения, являющиеся гостайной. Трамп назвал книгу лживой и полной выдуманных историй, а самого автора — «обиженным скучным дураком». Президент заявил, что Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за раскрытие тайн.

Как ранее передавал NEWS.ru, в своих мемуарах экс-советник президента США рассказал, как во время встречи с президентом России Владимиром Путиным его слова якобы не перевели на встрече в Кремле летом 2018 года.