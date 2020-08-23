В Кремле пообещали ответить на высылку из Австрии российского дипломата

https://static.news.ru/photo/9ea411b8-e5ee-11ea-a1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва ответит на решение австрийских властей о высылке российского дипломата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вы знаете, наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено, — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в дипмиссии прокомментировали действия австрийских властей. В заявлении, распространённом российским посольством, говорится о том, что Москва возмущена «безосновательным решением» и намерена ответить зеркально.

Ранее в МИД Австрии сообщили, что австрийские власти приняли решение выслать российского дипломата, деятельность которого противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Он должен покинуть Австрию до 1 сентября.

По некоторым данным, дипломат много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании при поддержке гражданина Австрии. О шпионаже в компании австриец рассказал своему начальнику. Во время следствия он назвал россиянина своим куратором. Сам дипломат отказался от каких-либо заявлений, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, высылка российского дипломата — недружественный шаг, на который Москва даст адекватный ответ, писал NEWS.ru.