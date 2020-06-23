В Кремле отказались комментировать возможность обмена Уилана на россиян

https://static.news.ru/photo/c4f4f566-b539-11ea-aac6-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу возможности обмена осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на заключённых в США граждан РФ Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Он заявил, что в Кремле данной проблемой не занимаются. По словам Пескова, решение вопросов обмена иностранцев на россиян входит в обязанности «других органов».

Мы в Кремле не занимаемся обменами. Этим занимаются другие органы. Поэтому без комментариев, — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Обвинённый в шпионаже мужчина был арестован в конце 2018 года после получения флешки с информацией, составляющей государственную тайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. 15 июня Мосгорсуд приговорил американца к 15 годам строгого режима. Сам Уилан виновным себя не признал. Он утверждает, что стал жертвой провокации.

Позднее адвокат американца сообщил о возможности обмена его подзащитного на Бута и Ярошенко. В настоящее время оба россиянина сидят в американских тюрьмах. Лётчика Ярошенко осудили за попытку организовать транспортировку крупной партии кокаина в Либерии. Бута признали виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке.

Информированный источник сообщал, что власти РФ и США обсуждают варианты обмена американца на россиян. Для этого потребуется помилование преступников президентами двух стран.

Как ранее передавал NEWS.ru, Уилан отказался от обжалования своего приговора. Об этом журналистам сообщила его адвокат Ольга Карлова.

По словам юриста, её подзащитный не верит в успешный исход рассмотрения его дела апелляционной инстанцией. Кроме того, американец с недоверием относится к правосудию в России.