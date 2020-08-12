В Кремле опровергли слухи о встрече президентов России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e623d0d0-dd3a-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В администрации Владимира Путина опровергли появившиеся в Сети сообщения о его встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Нет такой встречи в графике, — сказали РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Информацию о том, что Лукашенко якобы срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным, опубликовали ряд Telegram-каналов. При этом они ссылались на собственные источники.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. После окончания голосования в республике начались несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал Лукашенко.

Силовики разгоняют протестующих с применением водомётов, слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек. Более шести тысяч митингующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский политолог Валерий Карбалевич назвал ошибкой Лукашенко ставку на силовое подавление протестов. По его словам, президент республики пытается делать вид, что кризиса нет, но отрицание этого приводит к скатыванию страны к гражданской войне.