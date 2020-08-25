В Кремле оценили заявление немецких медиков об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/1f2a451a-e6bb-11ea-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения немецких врачей о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По его словам, пониженный уровень холинэстеразы у блогера выявили ещё во время пребывания в больнице Омска. Этот факт, уточнил представитель Кремля, по-разному трактуется медиками двух стран.

Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчётливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся, — приводит его слова РИА Новости.

24 августа врачи берлинской клиники Charite, где в настоящее время находится оппозиционер, обнародовали первые результаты его обследования. Согласно их данным, блогер мог быть отравлен. Точно вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее омские медики сообщили, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа, писал NEWS.ru.