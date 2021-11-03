В Госдуме хотят полностью компенсировать квартплату ветеранам

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предлагается компенсировать квартплату в полном объёме. Речь идёт не только о возмещении платы за содержание жилья, но и за коммунальные услуги, а также капремонт, сообщают «Известия».

Автор инициативы — председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, такая идея уже предлагалась на рассмотрение кабмина. И в новом документе учтены все замечания ведомств.

Реализация компенсаций обойдётся госбюджету к 2023 году в 1,15 млрд рублей. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его принятие позволит повысить уровень жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны в условиях нынешнего кризиса и поднимет их правовой статус с учётом заслуг.

«Финансирование предлагаемых законопроектом мер социальной поддержки в соответствии со ст. 232 ФЗ „О ветеранах“ будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета, передаваемых органам государственной власти субъектов РФ в виде субвенций», — говорится в документе.

Отдельно отмечается, что в России есть ещё ряд граждан, которые не платят за услуги ЖКХ. Это Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой славы. Что касается ветеранов, то авторы законопроекта отмечают, что их становится всё меньше и меньше.

Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесён в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили, — пояснил Ярослав Нилов.

Льготами смогут воспользоваться более 100 тысяч человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что Госдума отказалась от принятия закона об отмене коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны, так как авторы инициативы не указали источник финансирования.