В ЦИК не фиксировали серьёзных атак на сайт прошедшей ночью

https://static.news.ru/photo/8d9e9046-bc31-11ea-b8ab-fa163e074e61_660.jpg Антон Лопатин Фото: cikrf.ru

Никаких серьёзных атак на сайт Центризбиркома РФ прошедшей после голосования по поправкам в Конституцию ночью не регистрировалось, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

Отвечая на вопрос о том, наблюдались ли ночью хакерские атаки на сайт, он подчеркнул, что всё прошло штатно, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее хакеры второй раз за сутки атаковали сайт Общественной палаты. До этого DDoS-атака была совершена на сайт ОП вечером 30 июня, хакеры также блокировали работу специального сайта Палаты, посвящённого общественному наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции.

Утром 2 июля Центризбирком сообщил итоги голосования по поправкам в Конституцию. По результатам подсчёта 99,9% голосов, 77,93% граждан поддержали изменения в Основной закон.

Поправки вступят в силу, если их поддержит более половины россиян, принявших участие в голосовании. Против высказались 21,26% участников плебисцита.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

В бюллетенях избирателям предлагались только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них были расположены квадраты, в которых граждане смогли отметить свой вариант.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.