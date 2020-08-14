Устроит ли Россию женщина-президент в Белоруссии

Если исключить Польшу и Литву, озабоченные ситуацией в Белоруссии, то в целом реакция Европейского союза на белорусский «шторм» достаточно вялая. Гранды Старого Света уже наелись украинской самостийностью, непредсказуемостью и отнюдь не склонны проходить ещё раз пройденное, но уже с Минском. Скорее всего, несмотря на усилия телепортированного в Европу штатовского госсекретаря Майка Помпео, в ЕС предпочли бы компромисс с Россией, интересы которой в Белоруссии придётся уважать.

И в этой связи встаёт вопрос о вакууме власти, который мог бы возникнуть в случае срочной эвакуации Александра Лукашенко, например, в особняк, который ему якобы приобрели в подмосковной Балашихе при посредничестве бизнесмена Михаила Гуцериева. Видимо, просто так объявить избранным президентом Светлану Тихановскую не удастся. Всем так или иначе причастным к белорусским делам предпочтительнее будет договориться за круглым столом о новых выборах. Причём активное участие в таких торгах должна принять и Россия как гарант того, что не повторится украинский вариант с молниеносным государственным переворотом и разгромом всего госаппарата сразу после подписания многосторонних соглашений с европейскими посредниками.

Естественно, кандидатов в президенты объявится немало. При этом вряд ли серьёзные амбиции останутся у той же Тихановской. За скромную домашнюю хозяйку могли бы проголосовать только на безрыбье. Особенно если будет проведена нормальная многомесячная предвыборная кампания с пресечением действий крайне экстремистских сил, требующих люстрации и недопущения «лукашенковских кадров». И у всех претендентов будут равные права и доступ к СМИ.

Светлана Тихановская AP/TASS

Тогда действительно появится спрос на компромиссную фигуру, приход которой к власти не обрушит страну в хаос и не спровоцирует рестрикции ни со стороны России, ни Запада. И тут вполне возможно, что на первый план выйдет Наталья Кочанова.

Собственно, о ней как о возможной преемнице у нас заговорили ещё год назад. Кочанова — этническая русская, родившаяся в типично пролетарской семье, её отец — кузнец, а мать — швея. Наталья Ивановна прошла все возможные карьерные ступеньки, став первой женщиной в Белоруссии на посту вице-премьера. Затем в её активе была должность главы президентской администрации и, наконец, пост председателя главы Совета Республики парламента.

Известно, что с Кочановой хорошо и плодотворно общалась Валентина Матвиенко, отмечавшая многие достоинства своей белорусской коллеги. И в целом фигура Натальи Ивановны, особо не замазанной в событиях последних лет, имеющей солидный опыт управления, хорошо известна в России и нейтрально воспринимается в Европе. Она вполне может претендовать на роль будущего «президента мира», объединяющего страну. Притом что уже и в Белоруссии отмечается раскол страны на западную и восточную части.

Другое дело, что предварительный компромисс, заключённый при посредничестве нескольких государств, должен предусматривать одинаковые условия ведения президентской кампании для всех кандидатов без истерик пассионарного меньшинства, почувствовавшего вкус к насилию и навязыванию своих взглядов остальным. Кочанова могла бы вести свою кампанию, делая акцент на преемственность и сохранение всего позитивного, связанного с уходящей эпохой, без злоупотреблений, ассоциирующихся с Лукашенко. И тут важна позиция и негласная поддержка России с её политтехнологиями и ресурсами. Пассивность и выжидательность приведут лишь к очередной геополитической неудаче.