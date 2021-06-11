«Заберите её обратно»: Сурков снова высказался об Украине

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Экс-помощник президента России Владислав Сурков снова затронул тему Украины в интервью, заявив, что поведение украинских властей является «попрошайничеством». Политик убеждён, что мир устал от «вечного недовольства» властей этой страны происходящим вокруг. По его мнению, скоро Запад попросит Россию «забрать Украину обратно».

Вот пройдет несколько лет, вы к нам постучитесь и скажете: «Заберите, ради бога, её обратно». Это будет сто процентов, я вас уверяю. Это уже началось, — сказал Сурков.

Ранее политик заявил, что Украину можно вернуть только силой. Он добавил, что сила бывает разная: сила спецслужб, мягкая сила, сила экономического и политического влияния.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский журналист Виктор Майстренко обругал матом депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика прямо в эфире телеканала NewsOne. Такой была его реакция на попытку народного избранника поздравить россиян с Днём России.