Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян

https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский журналист Виктор Майстренко обругал матом депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика прямо в эфире телеканала NewsOne. Такой была его реакция на попытку народного избранника поздравить россиян с Днём России.

Майстренко вышел из себя на словах Лесика: «Хочу от себя лично и от партии поздравить россиян с их днём, главным праздником».

Это *** (аналогичное слово «конец». — NEWS.ru). Киев находится в состоянии войны с Москвой, — начал возмущаться он.

По словам Майстренко, дружить с РФ можно будет только тогда, когда она развалится. Депутат очень резко ответил на это.

Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували, — сказал он.

По его мнению, украинцы и русские — братские народы и всегда таковыми будут.

Ранее в Киеве заявили, что ФСБ может «подорвать» их трубу после ввода «Северного потока — 2». Как писал украинский журналист Виталий Портников, ожидать можно как повреждения трубы на территории Украины, так и «поломок» в России.