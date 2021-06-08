Киев испугался, что ФСБ подорвёт их трубу после ввода СП-2

https://static.news.ru/photo/2cdb97e8-bcb0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская общественность всерьёз обсуждает провокации со стороны России после того, как «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию. Как пишет украинский журналист Виталий Портников в колонке для «Главреда», ожидать можно как подрыва трубы на территории Украины, так и «поломок» в России.

Он предположил, что даже после запуска «Северного потока — 2» транзит через Украину какое-то время будет продолжаться, потому что Россия должна убедиться, что всё работает.

А вот что произойдёт потом? Диверсия на территории Украины, о которой говорит министр внутренних дел? Или поломка газопровода на территории самой России, что осуществить гораздо проще, чем организовать террористический акт. Хотя неизвестно — может быть, в ведомственной борьбе выиграет не Газпром, а ФСБ. И будет считаться, что совершить диверсию или теракт на территории Украины дешевле и интересней, чем просто ломать газопровод на территории России. Это же свой газопровод — его за свои деньги придётся чинить. А украинскую газотранспортную систему пусть чинят газовики Украины за свои деньги, — пишет публицист.

Так Россия добьётся своего — заставит Европу поставлять нужные объёмы без участия Украины. Также в Москве вынудят европейцев плюнуть на Энергетическую хартию, по которой необходимо соблюдать конкуренцию в поставках газа в Европу, считает Портников.

Шантажом глобального уровня ранее назвал газопровод «Северный поток — 2» президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора со своим коллегой из США Джо Байденом.