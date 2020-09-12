Украинские власти признали за РФ право обеспечить Крым водой

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Россия пытается методом давления принудить Украину восстановить водоснабжение Крыма, однако Киев, в соответствии с международным гуманитарным правом, не обязан решать проблемы оккупированных территорий и тем более — других государств. Об этом сказано в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В ведомстве, ссылаясь на международное гуманитарное право, подчеркнули, что государство, взявшее под контроль ту или иную территорию, полностью и самостоятельно обязано отвечать за всё происходящее там.

Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 (Четвёртая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса, как вода, — говорится в заявлении представительства, опубликованном в Facebook.

Там также указали на то, что положения международных договоров в области защиты прав человека, которыми оперирует Россия, не касаются обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов. Они относятся к другим аспектам обеспечения прав человека.

При этом в ведомстве отметили, что водоснабжение Крыма — дорогостоящая для России задача. В связи с этим, предположили там, попытки давления — как на саму Украину, так и на зарубежных партнёров — в этом вопросе продолжатся.

До 2014 года украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России прекратила подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды существенно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крымского полуострова введён поэтапный режим ограничения водоснабжения.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что водную блокаду Крыма можно квалифицировать как нарушение руководством Украины своих обязательств по защите прав человека, закреплённых в международных актах. В свою очередь глава республики Сергей Аксёнов призвал возбудить в России уголовные дела в отношении украинских чиновников, ответственных за прекращение подачи воды.