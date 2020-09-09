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У Путина не запланированы контакты с Трампом до президентских выборов в США

09:25, 09 сентября 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не планирует контактировать со своим американским коллегой Дональдом Трампом до проведения в США выборов главы государства. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов, — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в случае необходимости может быть организован телефонный разговор Путина с Трампом. Он отметил, что подобные контакты периодически происходят по инициативе обоих президентов.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн издал книгу, в которой утверждает, что американский лидер называл Путина диктатором, царём и богатейшим в мире человеком. В Кремле назвали эту информацию «уткой».

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