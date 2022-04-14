Политолог объяснил, почему Медведчука не освободят по просьбе Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли отпустит главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по личной просьбе лидера Турции Реджепа Эрдогана после соответствующего обращения к Анкаре супруги задержанного — Оксаны Марченко, заявил NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Спикер добавил, что, вероятно, в ином случае Киев постарается найти для себя выгоду. При этом собеседник согласился с тем, что Эрдоган действительно может повлиять на Зеленского.

Думаю, что Зеленский по просьбе Анкары Медведчука не освободит, если, например, не получит конкретную выгоду — обмен пленными, поставок турецких БПЛА или ещё чего-то. Или что-то должна получить Анкара. В данной ситуации Эрдогану это не очень надо, это сложная ситуация. С одной стороны Зеленский доволен Эрдоганом, с другой — нейтральная позиция Анкары [по ситуации на Украине] не совсем устраивает Киев. Я не считаю возможным освобождение Медведчука по просьбе Эрдогана, это козырь Зеленского, — отметил Дюрре.

Политолог подчеркнул, что обращение Марченко к Эрдогану показывает лидерство Анкары в регионе, её политический вес, участие республики в разрешении ситуации на Украине и сейчас, и в будущем.

Накануне Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на своём YouTube-канале с просьбой помочь в освобождении её мужа. Она отметила, что сейчас её супруг находится «в неизвестном месте в качестве заложника». Насильственное удерживание Медведчука она назвала «проявлением терроризма» и добавила, что опасается за жизнь своего супруга.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. В Кремле это предложение не приняли.

Марченко записала видеообращение к Зеленскому, в котором призвала украинского лидера немедленно освободить мужа. Она заявила, что задержание Медведчука незаконно, а его самого преследуют по политическим мотивам.