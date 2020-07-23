Вопрос реформы выборов в России на волне принятия поправок в Конституцию по итогам общероссийского голосования поднимается всё чаще. Сегодня, 24 июля, в Совете Федерации обсудят изменения в 67-й федеральный закон, предусматривающие возможность проведения многодневного голосования на выборах и референдумах. И, по некоторым данным, эта практика будет применена уже в ближайшем сентябре, вопреки ранее озвученной позиции парламентариев.

График голосования не даёт покоя то Центризбиркому, то политическим фракциям. Слухи о досрочных выборах в Госдуму ходят давно, весной с этой идеей выступили представители и партии власти, и парламентской оппозиции. Однако глава государства Владимир Путин тогда поставил точку в данном вопросе.

В то же время идея перенести единый день голосования продолжает волновать умы политиков. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь заявил о необходимости переноса выборов на апрель. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила провести региональные выборы, запланированные на сентябрь, весной, учитывая, что голосование теперь будет длиться несколько дней. Впрочем, и в Совете Федерации, и в Госдуме эту идею раскритиковали.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что идеального для всех месяца в принципе быть не может.

У нас огромная страна с большим количеством часовых поясов, с разным климатом. Нет такого идеального месяца или идеального дня, который подошёл бы для всех субъектов. Поэтому обсуждать это можно и нужно, наверное, может быть, кто-то умный что-то и придумает. Пока я полагаю, что сентябрь из всех возможных вариантов — приемлемый месяц для единого дня голосования, — заявила Матвиенко, подводя итоги весенней парламентской сессии.

Сенатор также отметила, что день тишины, ранее попавший под раздачу реформаторов, также необходимо оставить, так как для избирателей важно осознанно делать выбор, не подвергаясь агитации.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов назвал аргументы оппонентов в парламенте о низкой явке в сентябре несостоятельными.

Что касается единого дня голосования, то, по нашему убеждению, оптимальный день — это как раз в сентябре, — сказал он.

Помимо возможного переноса дня голосования, актуальным для всех участников политического процесса остаётся вопрос о том, станет ли этот процесс многодневным уже в ближайшем сентябре. По мнению президента Ассоциации политических юристов Романа Смирнова, такой вариант возможен только в тех регионах, где в это время будет сохраняться сложная эпидемиологическая обстановка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть несколько нюансов, связанных с тем, что, возможно, произойдёт некоторое разделение того, что есть у нас многодневное голосование, которое принято законом, а есть непосредственно голосование вне участков — это, соответственно, надомные выборы и голосование на придомовых участках и так далее. И логика такова, что, с учётом возможности второй волны пандемии, есть нюансы, связанные с применением такого многодневного процесса. Если же говорить правильно, это варианты досрочного голосования вне участков. То есть речь идёт о том, что на основе некоего порядка ЦИК будет проводить голосование различных видов вне помещений до дня выборов. А основная процедура будет длиться один день в обычном виде. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Эксперт в разговоре с NEWS.ru отметил, что, скорее всего, новый формат заработает в нескольких регионах на основании противоэпидемиологических мер и там, где организационно-технические возможности избирательной комиссии позволят это осуществить.

По мнению политолога Константина Калачёва, в полной мере многодневное голосование применят на выборах в Госдуму в 2021 году.

Видимо, трёхдневное голосование будет действительно использоваться на ближайших выборах. Более того, выборы в Госдуму, я полагаю, как раз пройдут в этом формате. Кроме того, уже заявлено, что день голосования у нас неудачный, поэтому они перенесут всё на весну. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Эксперт добавил, что лично он вообще против полумер. По его мнению, если в стране озаботились удобством избирателей и мобилизацией лояльного электората, людям можно дать возможность голосовать по ночам. Впрочем, иронично отметил специалист, в таком случае могут возникнуть проблемы с работой наблюдателей, которые можно было бы решить установкой видеокамер на каждом участке. Однако к данному решению в ЦИК, похоже, пока не готовы.