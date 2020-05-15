Трамп доволен ходом переговоров РФ и США по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российско-американские переговоры по вопросам контроля над ядерными вооружениями и перспективах их сокращения идут очень хорошо.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что работа по эти вопросам идёт напряженная и обе стороны заинтересованы в её успехе. Такое заявление Трамп сделал во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции, которая состоялась в Вашингтоне,
Мы также работаем прямо сейчас с Россией над оружейным договором. Это очень большое дело. Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряженно работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо. Мы являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло, — сказал он.
Также американский лидер намекнул, что страны ведут совместную работу и по другим делам, но не стал уточнять, что конкретно он имеет в виду.
У нас очень хорошие отношения, — заявил Трамп, говоря о связях США и России.
Не обошёл своим вниманием политик и парад Победы, который состоялся в Москве 24 июня.
Наш посол там будет присутствовать на определенных торжествах. И это хорошо. И, откровенно говоря, думаю, что это хорошо и для Польши, — добавил Трамп.
Переговоры по вопросам ядерных вооружений начались в австрийской столице 22 июня 2020 года и продлятся две недели. В итоге дискуссий должно появиться соглашение, которое заменит Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года. Документ останется в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не придут к новым договорённостям.
Как писал NEWS.ru ранее, США готовы к продлению СНВ-3, но только при «определённых обстоятельствах» и «прогрессе в ключевых сферах», включая программу КНР, заявили в Госдепе. По словам спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, дискуссии в Вене позволили России и Соединённым Штатам продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен