Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворён урегулированием противостояния властей и оппозиции в Абхазии. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, знакомый с ситуацией.
Он уточнил, что 13 января Сурков возвращается в Москву.
Он удовлетворён тем, как разрешился политический кризис в братской стране, и надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится, — цитирует Чеснакова ТАСС.
По его мнению, этого удастся достичь «по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии».
Политическое противостояние в Абхазии произошло из-за несогласия представителей оппозиции с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Рауль Хаджимба. В результате избранный лидер подал в отставку, а Центризбирком объявил о проведении перевыборов.
Как писал NEWS.ru, Сурков приезжал в Республику для политического содействия в урегулировании кризиса.