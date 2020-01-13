https://static.news.ru/photo/155781ac-35e4-11ea-a91b-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворён урегулированием противостояния властей и оппозиции в Абхазии. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что 13 января Сурков возвращается в Москву.

Он удовлетворён тем, как разрешился политический кризис в братской стране, и надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится, — цитирует Чеснакова ТАСС.

По его мнению, этого удастся достичь «по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии».

Политическое противостояние в Абхазии произошло из-за несогласия представителей оппозиции с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Рауль Хаджимба. В результате избранный лидер подал в отставку, а Центризбирком объявил о проведении перевыборов.

Как писал NEWS.ru, Сурков приезжал в Республику для политического содействия в урегулировании кризиса.