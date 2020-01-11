Помощник российского президента Владислав Сурков прибыл в столицу Абхазии Сухум.
Об этом сообщает
Ждём встречи, — заявил Барциц.
9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».
Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.
10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых
Ранее NEWS.ru писал, что президент Абхазии Рауль Хаджимба и депутат абхазского парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания провели переговоры. Они уже завершились.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен