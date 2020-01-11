https://static.news.ru/photo/ba309916-3553-11ea-ad16-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник российского президента Владислав Сурков прибыл в столицу Абхазии Сухум.

Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на абхазского вице-президента Аслана Барцица. Основная задача Суркова — помочь в урегулировании политического кризиса в стране.

Ждём встречи, — заявил Барциц.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Активисты требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. Также поводом для демонстрации послужило то, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

10 января лидер абхазской оппозиции Алхас Квициния выиграл в Верховном суде дело об обжаловании итогов президентских выборов, на которых проиграл действующему президенту Раулю Хаджимбе с отставанием менее чем в 2% голосов. Инстанция также постановила, что необходимо назначить перевыборы.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Абхазии Рауль Хаджимба и депутат абхазского парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания провели переговоры. Они уже завершились.