Толпа протестующих захватила администрацию президента Абхазии. Около пятисот сторонников оппозиции собрались вокруг здания и прорвались в него, сняв с петель дверь и выбив окна. Их акция приурочена к рассмотрению иска о признании сентябрьских президентских выборов недействительными. Власти считают происходящее попыткой госпереворота. Однако аналитики видят в этом только разочарование жителей Абхазии в политической системе страны.

Днём 9 января около 500 сторонников оппозиции собрались возле здания драматического театра в столице республики Сухум. В этот день Верховный суд рассматривал кассационную жалобу бывшего кандидата в президенты от партии «Амцахара» Алхаса Квициниа о признании президентских выборов, состоявшихся 8 сентября, недействительными. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал на них 47,39% голосов, а лидер оппозиционной «Амцахара» — 46,17%. Ранее Квинциниа уже подавал подобный иск в Верховный суд, но он был отклонён. После этого он подал кассационную жалобу на решение этой инстанции.

Незадолго до начала рассмотрения иска Верховным судом оппозиция призвала своих сторонников устроить акцию протеста, чтобы «отстоять конституцию». Переместившиеся от здания театра к президентскому дворцу митингующие прорвались в администрацию, выбив дверь и окна.

Следим за развитием ситуации в Сухуме в связи со штурмом здания Администрации президента сторонниками оппозиции, — сказано в сообщении российского посольства в Абхазии. — Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов.

Митингующие выкрикивали требования к парламенту назначить новые президентские выборы и к президенту — уйти в отставку. Армия пока не вмешивается в происходящее, однако в связи с захватом президентской администрации был созван Совет безопасности республики.

Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает всё от неё зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле, — передаёт «Интерфакс» заявление администрации президента Абхазии.

Координатор рабочей группы Центра изучения стран Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Александр Скаков в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что атмосфера в абхазском обществе накалена настолько, что протесты может спровоцировать даже незначительный повод.