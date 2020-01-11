https://static.news.ru/photo/91928042-3561-11ea-80dc-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы государства.

Об этом сообщил экс-премьер Абхазии Шамба. Именно он зачитал оппозиционерам заявление Хаджимбы.

В свою очередь вице-президент Абхазии Барциц подтвердил эту информацию. По его словам, Хаджимба сделал это, чтобы сохранить стабильность в стране, передаёт ТАСС.

Ранее политик провёл встречу с лидером оппозиции Абхазии Асланом Бжанией. Во время встречи они обсудили вопросы, вытекающие из решения Верховного суда и ЦИК о назначении новых президентских выборов.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы. Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что представители избиркома не смогли присутствовать на последнем заседании суда по вопросу о законности итогов президентских выборов, так как получили извещения только за час до его начала. В связи с этим произошедшее можно считать процессуальным нарушением.

22 марта пройдут внеочередные выборы президента страны, писал NEWS.ru.