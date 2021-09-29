Срок платежом красен: Москву могут лишить «ручной» системы голосования

Мэр Москвы Сергей Собянин может потерять важный электоральный ресурс. По информации источника NEWS.ru, в администрации президента принято решение вывести из под контроля столичного правительства систему дистанционного голосования, внедрённую департаментом информационных технологий (ДИТ). По одной из версий, озвученных политологами, столица поплатится за возможное чересчур вызывающее противодействие кандидатам от оппозиции на прошедших выборах, по другой — АП решила ослабить позиции мэра в обмен на право занимать пост более двух сроков подряд.

Две претензии

Собеседник NEWS.ru уверен, что принципиальное решение о том, чтобы вывести систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из-под Сергея Собянина уже принято. Решение «отобрать» у мэрии свою систему ДЭГ может быть связано с двумя претензиями: во-первых, московский кейс дискредитировал систему электронного голосования в глазах части избирателей, а во-вторых, негативно отразился на легитимности результатов выборов.

Большой беды не случилось бы, если бы несколько оппозиционеров получили мандаты. Напротив, это дало бы возможность говорить, что шанс попасть в парламент имеют все — как сторонники власти, так и представители оппозиции. Кроме того, выбранная линия поведения работала на консолидацию сторонников власти и создавала угрозу повторения протестных акций, — высказал мнение инсайдер.

Напомним, на прошедших выборах в Госдуму проголосовать онлайн можно было сразу в семи регионах. Это были первые выборы с применением ДЭГ в таком масштабе. Голосование проходило на базе двух систем — московской, созданной ДИТ Москвы, и федеральной, в разработке которой принимали участие Ростелеком и Минцифры.

Главный скандал вокруг выборов оказался связан именно с ДЭГ: Центризбирком представил результаты онлайн-голосования в регионах, но оглашение данных по Москве сначала задерживали, а затем перенесли на следующий день. Официальной причиной переноса называлась необходимость в дополнительном пересчёте голосов избирателей, которые воспользовались возможностью переголосовать. Когда же результаты были представлены, выяснилось, что лидеры офлайн-голосования в Москве, преимущественно от оппозиции, уступили своим соперникам.

Елена Гурдина/NEWS.ru

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, который проиграл своему конкуренту по итогам электронного голосования, заявил в разговоре с NEWS.ru, что не верит результатам ДЭГ.

Итоги [голосования] разительно отличаются от голосования на участках. Но этого не может быть, так не бывает. В таком случае выборы вообще лучше отменить, — сказал он.

Во время выборов электронное голосование администрировали не члены участковых избирательных комиссий, а люди, чьи личности до сих пор неизвестны — предположительно, сотрудники ДИТ, сказала NEWS.ru экс-кандидат в Госдуму по Преображенскому округу от «Зелёной альтернативы» Надежда Загордан.

Сергей Собянин, уполномоченный освобождать от должности руководителя ДИТ, был зарегистрирован кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия» в августе 2021 года. Заинтересованный в победе кандидатов от партии власти Собянин продолжал исполнять свои обязанности мэра, имея возможность использовать преимущества своего должностного положения, — пояснила она.

Торг уместен

Особое положение Москвы в сфере электронного голосования действительно может вскоре закончиться, прогнозирует в беседе с NEWS.ru глава Политической экспертной группы Константин Калачёв. По его мнению, с правовой точки зрения это правильно.

Система, раз уж принято решение, что ДЭГ теперь с нами навсегда, должна быть единой, общегосударственной, — говорит он.

Согласно другой версии, «ручную» систему электронного голосования отбирают у Собянина в обмен на возможность руководить Москвой более двух сроков подряд. Законопроект, снимающий для губернаторов ограничения управлять регионом более двух сроков подряд, на днях был внесён в Госдуму. По оценкам Калачёва, ещё один срок для мэра означает, что больше Департамент информационных технологий правительства Москвы не сможет автономно развивать свою систему ДЭГ. Политолог полагает, что «было бы слишком вызывающе и неполиткорректно, чтобы действующего мэра Москвы в 2023 году переизбирал на новый срок свой собственный, как называют его критики, „чёрный ящик“ дистанционного электронного голосования»

Доверие к этой системе подорвано, но дело даже не в этом. Систему контролирует исполнительная власть Москвы, что на выборах мэра создало бы пикантную ситуацию, — указал политолог.

Власть не против самого Собянина, но контроль над электоральными процессами должен быть у руководства страны, а не мэра столицы, соглашается руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко. В беседе с NEWS.ru он указал на то, что ЦИК давно уже пытается централизовать электоральные процессы — это видно и по конфликтам в Санкт-Петербурге, которых в рамках завершившегося электорального цикла было немало.