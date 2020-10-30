Советник президента США заявил о возможности отправки миротворцев в Карабах

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Советник президента Соединённых штатов по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе можно разместить скандинавских миротворцев. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе.

В состав любых вооружённых миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, включая Соединённые Штаты или соседние страны, — приводит Общественное радио Армении слова О’Брайена.

Он отметил, что при таких условиях посредничество или миротворческое участие Турции также является неприемлемым.

Мы считаем, что обе страны — Азербайджан и Армения — должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня, — заявил советник Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от прямого ответа на вопрос о том, обсуждал ли российский лидер в ходе переговоров с главами Азербайджана и Армении вопрос отправки российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Как сообщал NEWS.ru, в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, необходимо, чтобы Армения вывела оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.