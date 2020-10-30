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Советник президента США заявил о возможности отправки миротворцев в Карабах

23:10, 30 октября 2020 47

Советник президента Соединённых штатов по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе можно разместить скандинавских миротворцев. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе.

В состав любых вооружённых миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, включая Соединённые Штаты или соседние страны,приводит Общественное радио Армении слова О’Брайена.

Он отметил, что при таких условиях посредничество или миротворческое участие Турции также является неприемлемым.

Мы считаем, что обе страны — Азербайджан и Армения — должны принять скандинавских миротворцев, и мы работаем со скандинавскими правительствами над созданием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регионе для соблюдения режима прекращения огня, — заявил советник Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от прямого ответа на вопрос о том, обсуждал ли российский лидер в ходе переговоров с главами Азербайджана и Армении вопрос отправки российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Как сообщал NEWS.ru, в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, необходимо, чтобы Армения вывела оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

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