Соловьёв напомнил о «пророческой» статье про Путина и ядерную бомбу

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв вспомнил про статью голландской газеты AD, которая в 2016 году предсказывала, что президент России вот-вот скинет на Европу ядерную бомбу. Находкой журналист поделился в своём Telegram-канале.

Тогда автор статьи Боб ван Хует опросил трёх генералов нидерландской армии по поводу войны НАТО против РФ в 2017 году. И все они повторяли, что это единственное, что должно занимать умы людей в НАТО, потому что «Путин может отчебучить странные штуки».

Историк Владимир Корнилов тогда запостил эту статью у себя на странице, а спустя пять лет прокомментировал её так: «Кстати, ровно 5 лет назад голландский журналист Боб ван Хует вместе с тремя голландскими генералами прогнозировали, что в 2017 году Путин может сбросить атомную бомбу и начать мировую войну. А эти великие прогнозисты не хотят рассказать, что с этим сценарием?»

Фанаты Соловьёва прокомментировали «пророческую» статью с юмором. «Какая фамилия, такой и прогноз!» — написал один из пользователей Telegram.

Они пугают весь мир для монетизации своей деятельности. Кому они нужны будут без всеобщего страха, — написал другой комментатор.

«Он и сбросил, была война, мы в матрице», — пошутил ещё один.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин поддержал модернизацию ядерной триады США, включающую сухопутный, морской и воздушный компоненты. То есть он официально признал, что Вашингтон не только не откажется, но и продолжит улучшать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).