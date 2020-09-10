Слуцкий призвал парламент Литвы не вмешиваться в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c7e77eb2-f367-11ea-93bf-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал призыв сейма Литвы к международному сообществу дать оценку соглашениям между Москвой и Минском. По мнению парламентариев, они могут ограничить суверенитет Белоруссии вопреки воле её жителей.

Слуцкий заявил, что резолюция сейма представляет собой неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств.

Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал. Призываем своих коллег из сейма дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране, без давления и подсказок извне, — сказал он.

Российский политик добавил, что действия Вильнюса не способствуют стабилизации обстановки в Белоруссии, а лишь подогревают ситуацию.

В середине августа литовский парламент заявил о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии и призвал направить в республику посредническую миссию ЕС.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протестные акции. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги прошедших в республике президентских выборов сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. В оппозиции уверены, что на самом деле победу одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью разговоры о присоединении Белоруссии к России. Он подчеркнул, что вопрос о вхождении республики в состав РФ не будет затронут и во время предстоящего визита Лукашенко в Москву.