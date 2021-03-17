Слуцкий назвал санкции за вмешательство в выборы «вторым кругом абсурда»

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Заявления США о санкциях в отношении России за мифическое «вмешательство» в президентские выборы в Штатах — это уже второй круг абсурда. РФ не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американский избирательный процесс. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В среду, 17 марта, президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить» за вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в прошлом году в Соединённых Штатах. Ранее американская разведка опубликовала доклад, в котором Россия обвиняется в попытках поддержать Дональда Трампа на выборах. Также документ содержит сведения, согласно которым Москва пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

Как отметил Леонид Слуцкий, разговоры о санкциях из-за «вмешательства» в американский избирательный процесс являются уже «вторым кругом абсурда». По его словам, в истеблишменте США наблюдается кризис идей. У американцев, подчеркнул председатель комитета Госдумы, закончились идеи. Теперь они пытаются раскручивать санкционную спираль при помощи антироссийских обвинений «с душком нафталина».

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим «стратегическим друзьям» более 4-х лет. Все обратные утверждения — бред и ещё раз бред. Угрозы о том, что «Россия ответит», уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным причинам, мы найдём свой внятный и адекватный ответ, — передаёт слова Слуцкого его пресс-служба.

Как писал NEWS.ru, спецслужбам США так и не удалось найти подтверждения тому, что Москва тем или иным образом могла повлиять на результаты президентских выборов в Штатах, которые прошли в прошлом году. А когда им нечего сказать, они несут разную ахинею. Так, на доклад американской разведки о якобы вмешательстве РФ в выборы отреагировал заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.