Сколько фракций будет в будущей Госдуме

В своих предварительных анализах мы изначально исходили из того, что единый день голосования облегчит прогнозы относительно перспектив нашего парламента. Очевидный итог трёхдневных выборов заключается в том, что досрочных парламентских выборов не будет. Ведь во многом «неожиданный» роспуск Госдумы был рассчитан на то, что традиционные оппозиционные партии не смогут быстро сгруппироваться ради эффективного участия в предвыборной кампании, что априорно увеличит преимущество единороссов. Однако теперь ясно, что никакого качественного роста протестного электората той же компартии не случилось. А значит, и не надо огород городить с досрочными выборами, умножая факторы нестабильности и непредсказуемости в весьма непростой для власти ситуации.

Не исключено, что все акценты будут окончательно расставлены после предполагаемой встречи лидеров ЛДПР и КПРФ с президентом, которую, как утверждают, они запросили, обратившись в президентскую администрацию. Обе партии, как важные составляющие стабильной политической системы, хотели бы от первоисточника узнать о всех возможных изменениях и уточнить и собственные перспективы.

Тем более, новым фактором анализа становятся три недавно зарегистрированные партии, сумевшие с разным успехом заручиться своими депутатами в региональных парламентах, а значит, получившие возможность напрямую участвовать в будущих думских выборах. Речь идёт, как мы помним, о «Новых людях», «За правду», экологической «Зелёной альтернативе». Четвертая партия – неофит, «Прямой демократии», Вячеслава Макарова, как мы и предполагали, осталась за бортом. Поскольку никому не нужны новые белорусские лоббисты в результате изменившейся в соседней республике ситуации. Спасательный круг создателю игры World of Tanks не бросили.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ныне возникает новый вопрос, как неофитов будут использовать и в равной ли мере? В принципе, всех их могут превратить в одноразовый гигиенический предмет для политической игры в ходе будущей думском кампании. Дать возможность собрать проценты в границах так называемой статистической погрешности - от полутора до двух. Однако в совокупности эти пять-шесть процентов будут «откушены» от оппозиции. А после подведения окончательных итогов голосования распределены между прошедшими в парламент партиями в основном в пользу фракции «Единой России», ещё больше укрепив её позиции. Заодно новые партии могут несколько стимулировать рост явки на выборах.

Но есть другой более конструктивный вариант. Прежде всего, он может коснуться самой успешной на прошедших 13 сентября выборах партии «Новые люди», которая получила мандаты аж в семи региональных законодательных собраниях. И это несомненный успех для дебютантов. Впрочем, выстроенная на базе косметической фирмы Faberlic Алексея Нечаева она изначально имела значительные преимущества над другими дебютантами. Прежде всего, финансовые ресурсы и организационные сетевые ячейки по распространению своей продукции практически по всем регионам. Именно эти структуры, имеющие опыт общения с потребителями, и стали предлагать помимо косметики и новый продукт – политическую партию. В результате - невиданный скачок узнаваемости в стране.

основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев на съезде партии. Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В остальном удачный пиар, построенный на игре вокруг самого понятия «новые люди» и общая водянистая программа: за всё хорошее против всего плохого. Но главное, у партии, числящейся либеральной, представляющей интересы среднего национального бизнеса, есть пространство, куда она может двинуться. Давно ведь делаются попытки создать новую управляемую и конструктивную либеральную партию, но пока они ни к чему не привели. Классический пример – Партия Роста с её мизерными результатами. А ведь ещё Юрий Лужков сожалел, что без «Правого дела» парламент продолжает лететь без одного крыла.

Однако создание такой партии вопрос куда более сложный, чем может показаться, поскольку ещё и придётся находить общий язык с остатками «Гражданской платформы» и той же Партией Роста. Необходимо активно вторгнуться на поляну, всё еще занимаемую «Яблоком». И крайне желательно не пересекаться с «Единой Россией». Поэтому рано ещё говорить о том, что наша официальная партийная система из четырёхзвенной преобразится в пятизвенную. Но перспектива есть. Как и возможность появления правой фракции в будущем составе Госдумы.

У якобы патриотической «За правду» и «Зелёной альтернативы» перспективы более смутные. Притом, что на фоне роста у нас экологических протестов - от Башкирии до Волгограда и Дальнего Востока – есть необходимость в сильной экологической партии, которая могла бы разумно возглавить такие протестные движения, не допуская их радикализации. Но такой партии нужны и яркие лидеры, и свежие идеи, а того и другого явный дефицит.