«Нам не оставили выбора»: Шойгу выступил за признание ДНР и ЛНР

Министр обороны России Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совбеза РФ высказался за признание независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В своём выступлении он отметил, что за восемь лет конфликта в Донбассе Украина не выполнила ни один из пунктов Минских соглашений. Также он отметил рост военных поставок с Запада на Украину. Трансляция ведётся на телеканале «Россия 24».

Нам не оставили выбора, однозначно говорю да, да, надо признавать, — сказал Шойгу.

Также Шойгу отметил, что за восемь лет войны в Донбассе Украина не выполнила ни один из пунктов Минских соглашений, кроме отвода войск и тяжёлого вооружения от линии соприкосновения, «и то он выполнен в расчёте на решение вопроса силовым путём».

Накачка вооружением Украины продолжается. И непонятно, с какими целями. Каждый день прибывает [на Украину] по четыре, пять, а бывают дни — и по восемь рейсов современного оружия. <...> Это говорит о том, что никто не собирается выполнять Минские соглашения. Все готовятся решить этот вопрос силовым путём. Мне трудно представить, что «Джавелины» — это оборонительное оружие, — добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совбеза обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. В своём обращении он подчеркнул, что сейчас главное — это защита российских граждан в Донбассе, где ситуация не меняется к лучшему уже на протяжении последних восьми лет.

По словам Володина, решение Госдумы о признании ДНР и ЛНР было продиктовано гуманитарными причинами, поскольку Киев продолжает саботировать ранее взятые на себя обязательства по республикам.

Вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ранее на заседании поднял и сам президент России. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности как в мире, так и в Европе.

15 февраля депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.