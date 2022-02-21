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Володин попросил Путина признать ДНР и ЛНР

18:05, 21 февраля 2022
Володин попросил Путина признать ДНР и ЛНР Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.

15 февраля депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

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